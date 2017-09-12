ЕС призывает освободить осужденного зампреда крымского меджлиса Чигойза

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Брюссель, 12 сентября. Евросоюз призвал освободить зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Заявление об этом опубликовано на сайте ЕС.

В сообщении подчеркивается, что ЕС«постоянно отслеживал» дело Чийгоза и настаивал на его освобождении. Кроме того, в заявлении указывается и на то, что «запрет деятельности меджлиса*, их органа самоуправления и преследование его лидеров являются серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав».

Напомним,накануне Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в «организации беспорядков» у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.



* Организация запрещена на территории РФ.