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Новости Сирии
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Политика
ЕС призывает освободить осужденного зампреда крымского меджлиса Чигойза
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    ЕС призывает освободить осужденного зампреда крымского меджлиса Чигойза

    12:44  12 Сентября 2017
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    ЕС призывает освободить осужденного зампреда крымского меджлиса Чигойза
    Брюссель, 12 сентября. Евросоюз призвал освободить зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Заявление об этом опубликовано на сайте ЕС.

    В сообщении подчеркивается, что ЕС«постоянно отслеживал» дело Чийгоза и настаивал на его освобождении. Кроме того, в заявлении указывается и на то, что «запрет деятельности меджлиса*, их органа самоуправления и преследование его лидеров являются серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав».

    Напомним,накануне Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в «организации беспорядков» у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.
     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #ес #чигойз
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