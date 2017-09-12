Новости США: в посольстве РФ назвали «прогулки» Госдепа издевательством, КНДР попала под новые санкции

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США, 12 сентября. В российском диппредставительстве прокомментировали слова Госдепа о «прогулках»; адвокаты Дональда Трампа просили уволить его зятя и советника Джареда Кушнера; Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

В посольстве РФ ответили на слова о «прогулках»

В посольстве России в Соединенных Штатах слова официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт назвали «откровенно издевательскими».

Представитель американского внешнеполитического ведомства назвала обыски и осмотры в зданиях дипломатической собственности РФ в Америке «прогулками».

Российское диппредставительство в ответ выпустило комментарий, в котором отметило, что данное действие — беспрецедентный шаг, противоречащий как международному праву, так и законодательству самих США.

«Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне, которые были названы «прогулками», как откровенно издевательские», — цитирует «Газета.ру» сообщение посольства России в США.

В Нью-Йорке прикрыли «террористический» банк

США прекратили сотрудничество с крупнейшим банком Пакистана, а также оштрафовали его по обвинению в финансировании терроризма, сообщает The Economic Times.

Отделение банка Habib в Нью-Йорке, просуществовавшее 40 лет, закрывается в связи с тем, что банк игнорировал опасность, что через этот филиал могли финансировать террористов и отмывать деньги. Кроме того, банк был оштрафован на 225 миллионов долларов. Кредитная организация позволила совершить, по крайней мере, 13 тысяч неблагонадежных денежных переводов в страны, которые могли находиться под санкциями, а также ненадлежащим образом использовала список благонадежных граждан, чтобы через него выдавать денежные ссуды террористам и международным торговцам оружием.

Совбез ООН ввел санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН все-таки принял резолюцию, накладывающую новые санкции на Северную Корею, хотя они оказались и не такими строгими, как того хотели США, сообщает газета The New York Times.

Непонятно, можно ли при помощи новых санкций добиться того, чего хотят США: заставить Северную Корею прекратить тестировать ядерное оружие, и начать новые переговоры по поводу ядерного разоружения. Тем не менее, новые санкции получили поддержку от всех 15 членов совета.

Увольнение зятя

Выяснилось, что адвокаты Дональда Трампа советовали ему убрать Джареда Кушнера с поста советника Белого дома, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, «Кушнер неоднократно встречался с чиновниками из России в период президентской гонки, и адвокаты Трампа говорили о том, что это может усложнить расследование вмешательства России в выборы в США». Впрочем, не все адвокаты были согласны с этим, многие считали увольнение Кушнера абсурдной идеей.

Миграционный указ вновь ужесточен

Запрет на въезд граждан из шести преимущественно мусульманских стран вновь ужесточили, по крайней мере, временно, сообщает газета The Washington Post.

По просьбе министерства юстиции судья отменил постановление Апелляционного суда, по которому бабушки, дедушки и другие дальние родственники, а также беженцы с официальным подтверждением статуса могли въезжать на территорию США.

Политические интриги

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал уволенного главного стратега Белого дома и помощника Трампа Стива Бэннона, назвав его фигурой, потерявшей власть и ищущей «последние 15 минут славы», ссылаясь на интервью для программы «60 минут», сообщает Politico.

Во время интервью Бэннон сказал, что встречался с Кристи и говорил с ним по поводу присоединения к команде Трампа, но Кристи отказался. Крис Кристи же сказал, что никакого такого разговора не было, и вообще, он всегда был на стороне Трампа.

Пикантности в политике

Сенатор Тед Круз, отец двоих детей и евангельский христианин, «лайкнул» видео с порнографией в Twitter, сообщает Daily News.

Неизвестно, действительно ли это был сам Круз, или сотрудник его штаба. «Лайк» был удален, но люди успели сделать скриншоты.

Последствия «Ирмы»

Во Флориде 12 миллионов человек на несколько дней остались без электричества из-за урагана «Ирма», сообщает газета The Washington Post.

Ураган прошел, но людям еще долго придется разбираться с его последствиями: разрушенные дома, мусор, отключение электричества, наводнения. Впрочем, люди говорят о том, что все могло быть еще хуже. Власти объявили, что возвращаться в дома пока что не безопасно, так как все еще существует угроза наводнений.

Ураган и дисциплина

Менеджер одного из ресторанов Pizza Hut пригрозил рабочим, которые эвакуировались из-за урагана «Ирма», дисциплинарными взысканиями, сообщает газета The Washington Post.

В Twitter появилась фотография с памяткой от менеджера ресторана. В ней говорится о том, что хоть безопасность и важна для компании, но еще важнее — дисциплина. Памятка запретила работникам эвакуироваться раньше, чем за 24 часа до начала шторма, и обязала их вернуться на рабочее место не позднее 72 часов после эвакуации. При несоблюдении правил и отсутствии на работе, независимо от причин, работникам грозило наказание.

Pizza Hut's awesome Irma policy. ???? Not a good look, @pizzahut pic.twitter.com/0xH0NBFDvY — Jennifer Tanko (@imjohnnyasana) September 11, 2017

Конфедерация и жертвы 9/11

Ведущий с телеканала Fox сравнил памятники жертвам теракта 11 сентября с памятниками Конфедерации, и сказал, что их ждет одинаковая судьба, сообщает служба новостей телеканала CNN.

«Не думаете ли вы, что через 100 лет кто-нибудь демонтирует и этот мемориал, как это делается сегодня, когда некоторые пытаются переписать нашу историю?» — спросил ведущий у гостя — министра внутренних дел Райана Зинке. Зинке ответил, что памятники Конфедерации — также часть истории, и людям следует изучать историю по памятникам. По его словам, если не устанавливать памятнику Иисусу — мораль людей сразу же упадет.

Facebook оштрафовали за незаконные действия

Facebook оштрафован на 1,2 миллиона евро за то, что собирал личную информацию о пользователях в Испании с целью рекламы, сообщает агентство Reuters.

Национальное агентство защиты данных обнаружило, по крайней мере, три случая в Европе, когда Facebook собирал данные на людей, чтобы использовать их в целях рекламы без уведомления пользователей. Кроме того, выяснилось, что Facebook хранит информацию о пользователях в течение 17 месяцев после того, как человек закрывает свой аккаунт.