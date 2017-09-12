Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

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Санкт-Петербург, 12 сентября. По сообщениям TMW, защитник «Зенита» Доменико Кришито в ближайшее время продлит контракт с петербургским клубом до лета 2020 года.

Действующий договор с итальянским футболистом рассчитан до лета 2018 года.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году, за это время он провел за клуб 194 матча и забил 16 голов. В этом сезоне итальянец на постоянной основе получил капитанскую повязку.

Ранее ФАН сообщал о том, что Кришито подпишет новый контракт с клубом по окончании летнего трансферного окна.