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Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий
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    Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий

    13:09  12 Сентября 2017
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    Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий

    В Минэкономразвития РФ прогнозируют сокращение пенсий в реальном выражении в ближайшие три года, об этом сообщают «Ведомости». Действительно ли это произойдет — в материале Федерального агентства новостей.

    Вероятное сокращение пенсий издание связывает с возможным отказом от индексации ежемесячного дохода рабочих пенсионеров, а также инфляцией. Согласно цифрам, заложенным в прогноз, власти ожидают, что в 2018 году инфляция будет несколько выше, чем в текущем году. Что касается индексации пенсии рабочим пенсионерам, источники подчеркивают, что работа над бюджетом РФ, главным финансовым документом страны, еще не завершена.

    Член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что нельзя рассматривать информацию Минэкономразвития в отрыве от системы пенсионного обеспечения граждан в целом.

    «Общее количество пенсионеров в России составляет около 43 миллионов человек, плюс еще военные пенсионеры. Индексация пособий военных пенсионеров происходит по специальному закону, в соответствии с темпами роста денежного довольствия военнослужащих. Снижение  их не коснется. Еще одна категория пенсионеров – это социальные пенсионеры, их общее количество составляет порядка 3 миллионов человек. Их пособие индексируется ежегодно 1 апреля, тоже по специальному закону и особой технологии индексации. Как правило, граждане, получающие социальную пенсию, не работают. И, наконец, неработающие пенсионеры. Их в России более 30 миллионов человек, их пенсия индексируется также каждый год 1 февраля, в соответствии с уровнем инфляции в стране за предыдущий год. Их пенсия также будет «обновляться», то есть увеличиваться», — говорит политик.

    Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий

    Порядка 10 миллионов граждан — это работающие пенсионеры, продолжает Рязанский. Их пенсии не индексируются.

    «Пенсия не индексируется в соответствии с действующим законодательством, здесь нет никакой сенсации. Это решение было принято как определенный компромисс в силу ограниченности возможностей государства», — объясняет Рязанский.

    Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий

    Сенатор указывает, что доходы работающих пенсионеров складываются из размера пенсии и заработной платы. Часть заработной платы  отчисляется работодателем в пенсионную систему, и за счет этих отчислений пенсия увеличивается 1 августа, это происходит ежегодно. Размер индексации ограничен 3 баллами, это приблизительно 240 рублей в месяц. Если уровень инфляции будет выше этой суммы, то работающие пенсионеры действительно могут потерять часть пенсии в реальном выражении.

    «Безусловно, пенсия первых трех категорий граждан,  о которых я сказал, будет индексироваться. Индексация позволяет не допустить снижения уровня жизни. Что касается четвертой категории, было бы желательно установить прямую зависимость между количеством средств, отчисленных в пенсионный фонд, и размером самой выплаты», — резюмирует Валерий Рязанский.

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    Автор: Михаил Блинов
    #экономика #пенсия
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