Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от террористов 85% территории страны

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Хмеймим, 12 сентября. В настоящее время сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ удалось зачистить от террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) около 85% территории страны. Соответствующую информацию распространил начальник штаба группировки российских войск в САР генерал-лейтенант Александр Лапин.

«На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ* на территории Сирии осталось освободить около 27 тысяч квадратных километров территории республики», — рассказал Лапин.

Генерал-лейтенант Лапин подтвердил, что операция по уничтожению террористов из группировок ИГ*, а также запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»* на территории Сирии, будет продолжаться «до их полного и гарантированного уничтожения».

* Организация запрещена на территории РФ.