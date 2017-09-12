Главного тренера сборной Северной Ирландии по футболу арестовали за пьяную езду

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Белфаст, 12 сентября. Главного тренера сборной Северной Ирландии по футболу Майкла О'Нила задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет издание The Scottish Sun.

Арестованного специалиста ждут в суде 10 октября для дачи показаний.

О'Нил возглавил сборную в 2012 году. Как передает Газета.Ру, в отборочном турнире ЧМ-2018 его команда идет на втором месте в своей группе. Футболисты сборной набрали 19 очков.

Добавим, ранее за вождение в пьяном виде был задержан футболист «Эвертона» Уэйн Руни. Игрока отпустили под залог в ту же ночь.