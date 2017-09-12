Хакеры «стерли» министра обороны Литвы из Facebook

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Вильнюс, 12 сентября. Хакеры взломали личный аккаунт главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса в социальной сети Facebook и удалили его. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным агентства Sputnik Литва, в понедельник вечером Кароблис сам заметил взлом своей страницы. Глава Минобороны сразу же обратился к администраторам соцсети, а также собирается пожаловаться в полицию из-за случившегося.

Напомним, несколько дней назад на платежную систему MasterСard была проведена хакерская атака.





