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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) находится к западу от Дейр эз-Зора, на территориях, уже зачищенных от боевиков террористического формирования ИГИЛ*. Корреспондент ФАН прислал в редакцию фотографию с места, которая отмечена особым символическим значением. На фото изображен армейский броневик правительственных войск САР, запечатленный на фоне двух религиозных сооружений. По левую сторону от броневика мы видим сборный модуль с христианскими символами, по правую — с исламскими.

Изображение, таким образом, символически транслирует довоенные принципы, на которых строилась Сирийская арабская республика – светское государство, где равные права имеют приверженцы христианства, ислама и других религий, а также атеисты и агностики.

«Получается, сирийская армия и законный президент Сирийской арабской республики Башар Асад несут плюрализм и веротерпимость жителям Дейр эз-Зора, измученным произволом боевиков «Исламского государства»*, опирающихся на идеологию радикального исламизма. Думаю, боевая машина на этом фото тоже несет нелишнее символические значение – ведь добро должно быть с кулаками», — так прокомментировал ФАН эту фотографию заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт напомнил, что еще до войны в Сирии мирно соседствовали друг с другом люди различных вероисповеданий и национальностей. При этом большинство жителей Сирии (92,8 %) исповедовали ислам, а крупнейшее религиозное меньшинство представляли христиане (5% — 6%).

Примечательно, что ряд религиозных праздников отмечаются в Сирии официально: Рождество, православная и западная Пасха, мусульманский Новый год, Курбан-байрам, Ураза-байрам и День рождения Пророка.

Конституция Сирии, принятая в 2012 году, обязывает государство «уважать все религии и обеспечивать свободу выполнения всех ритуалов, не нарушающих общественный порядок» (статья 3). Конституция также провозглашает равенство всех граждан, вне зависимости от их религии или вероисповедания (статья 33).

Наблюдатели отмечают, что официальные власти Сирии и сейчас придерживаются тех же принципов. Власти не сеют вражды, а, напротив, ищут пути для объединения людей, для сохранения целостности Сирии. В отличие от сирийских властей действующие на территории страны незаконные группировки, а также поддерживающие их внешние силы — прежде всего, Соединенные Штаты — всеми силами пытаются разорвать республику на зоны влияния в угоду собственным политическим интересам.

Напомним, правительственная Сирийская арабская армия (САА), поддерживаемая российскими ВКС, продолжает военную кампанию по освобождению последнего крупного бастиона «Исламского государства»* (деятельность запрещена в РФ) — Дейр эз-Зора. На прошлой неделе союзные силы смогли разблокировать северо-западные районы административного центра региона и ключевую военную базу к юго-западу от города.

* Организация запрещена на территории РФ.