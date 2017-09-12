Саакашвили «нашел» свой паспорт в кабинете Порошенко
Львов, 12 сентября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, где может на самом деле находиться его паспорт.
По словам скандального политика, на сегодняшний день его паспорт лежит на столе у президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава Одесской области убежден, что сотрудники полиции Украины нелегально отобрали его документ в ходе обысков в автобусе, на котором он проник на территорию страны.
Саакашвили заявил, что Порошенко уже передали его паспорт.
Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники пограничной службы Украины вручили Саакашвили протокол о незаконном въезде на территорию Украину.
Как отметил экс-глава Грузии, данное действие является незаконным и неприемлемым.