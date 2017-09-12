Саакашвили «нашел» свой паспорт в кабинете Порошенко

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Львов, 12 сентября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, где может на самом деле находиться его паспорт.

По словам скандального политика, на сегодняшний день его паспорт лежит на столе у президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава Одесской области убежден, что сотрудники полиции Украины нелегально отобрали его документ в ходе обысков в автобусе, на котором он проник на территорию страны.

Саакашвили заявил, что Порошенко уже передали его паспорт.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники пограничной службы Украины вручили Саакашвили протокол о незаконном въезде на территорию Украину.

Как отметил экс-глава Грузии, данное действие является незаконным и неприемлемым.