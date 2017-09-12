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Новости Сирии
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Украина
Саакашвили грозится приехать в Киев с «требованиями народа» после тура по регионам
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    Саакашвили грозится приехать в Киев с «требованиями народа» после тура по регионам

    12:21  12 Сентября 2017
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    Саакашвили грозится приехать в Киев с «требованиями народа» после тура по регионам
    Киев, 12 сентября. Грузино-украинский политик, лишенный паспорта Украины, Михаил Саакашвили обещает приехать в Киев после посещения регионов страны. 

    Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил журналистам, что вскоре вернется в украинскую столицу. 
    «Я приеду в Киев в ближайшие дни или недели после того, как проеду всю Украину», — сказал он. Беглый политик добавил, что намерен посетить регионы, чтобы «собрать требования народа». 

     «После этого я вместе с народом приеду в Киев отдать эти требования власти Украины», — рассказал Саакашвили о своих дальнейших действиях. 

    Бывший президент Грузии сказал, что у него нет личных конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом, но указал на воровство и беспредел со стороны властей. Напомним, что президент Украины в конце июля лишил экс-губернатора Одесской области гражданства, затем Саакашвили покинул страну, отправившись в тур по Европе. 

    Саакашвили грозится приехать в Киев с «требованиями народа» после тура по регионам

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    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #михаил саакашвили
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