Саакашвили грозится приехать в Киев с «требованиями народа» после тура по регионам

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Киев, 12 сентября. Грузино-украинский политик, лишенный паспорта Украины, Михаил Саакашвили обещает приехать в Киев после посещения регионов страны.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил журналистам, что вскоре вернется в украинскую столицу.

«Я приеду в Киев в ближайшие дни или недели после того, как проеду всю Украину», — сказал он. Беглый политик добавил, что намерен посетить регионы, чтобы «собрать требования народа».

«После этого я вместе с народом приеду в Киев отдать эти требования власти Украины», — рассказал Саакашвили о своих дальнейших действиях.

Бывший президент Грузии сказал, что у него нет личных конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом, но указал на воровство и беспредел со стороны властей. Напомним, что президент Украины в конце июля лишил экс-губернатора Одесской области гражданства, затем Саакашвили покинул страну, отправившись в тур по Европе.