Россия передала жителям Сирии более 50 тонн гумпомощи за неделю

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Хмеймим (Сирия), 12 сентября. Начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирийской республике Александр Лапин заявил, что российские военнослужащие за неделю доставили в труднодоступные районы САР более 50 тонн гумпомощи.

По словам генерал-лейтенанта, Центр по примирению враждующих сторон за минувшую неделю провел шесть гуманитарных акций.

«Населению в труднодоступные районы доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 50 тонн», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что жители разблокированного сирийского Дейр эз-Зора получили более 10 тонн гуманитарной помощи от российских военных.