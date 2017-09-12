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Россия передала жителям Сирии более 50 тонн гумпомощи за неделю
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    Россия передала жителям Сирии более 50 тонн гумпомощи за неделю

    12:18  12 Сентября 2017
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    Россия передала жителям Сирии более 50 тонн гумпомощи за неделю

    Хмеймим (Сирия), 12 сентября. Начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирийской республике Александр Лапин заявил, что российские военнослужащие за неделю доставили в труднодоступные районы САР более 50 тонн гумпомощи.

    По словам генерал-лейтенанта, Центр по примирению враждующих сторон за минувшую неделю провел шесть гуманитарных акций. 

    «Населению в труднодоступные районы доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 50 тонн», — добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что жители разблокированного сирийского Дейр эз-Зора получили более 10 тонн гуманитарной помощи от российских военных.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #гумпомощь
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