А то маме твоей будет нехорошо: СБУ вынудила жителя Донбасса осквернить символику ЛНР

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Сотрудники СБУ пытались угрозами и шантажом заставить луганского спортсмена осквернить символику республики в качестве акции протеста против действующего правительства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сообщается, что суть провокационных действий должна была заключаться в том, чтобы мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко на церемонии награждения спортсменов в Стаханове (территория ЛНР — прим. ФАН) на глазах у всех жителей республики порвал наградную грамоту. Кроме того, на плечах спортсмена должен был быть украинский флаг.

«Мама моя 1937 года рождения, инвалид, плохо передвигается и вообще жизнь ее зависит от того, смогу ли я помочь ей или нет. Мне неоднократно звонил человек, представляясь Виталием Николаевичем; номер не определялся. Он расспрашивал, чем я занимаюсь, о моей спортивной работе, достижениях, учениках. Потом он сказал, что нужно помочь выполнить одно поручение, которое мне ничего не будет стоить. Он говорил, мол, ерунда, когда надо — скажет», — рассказывает Степаненко.

По его словам, первый звонок раздался в начале августа, однако чуть позже на спортсмена посыпались угрозы расправы над матерью.

«Ты к этому серьезно отнесись, а то маме твоей может быть нехорошо», — вспоминает слова незнакомца Степаненко.

Неизвестный потребовал, чтобы на соревнованиях спортсмен вышел с украинским флагом, а на церемонии награждения порвал вручаемую грамоту Луганской народной республики. Из чувства страха за жизнь родного человека мужчина выполнил указания украинских спецслужб — 26 августа на соревнованиях в Стаханове, посвященных Дню шахтера, он вышел на торжественную церемонию с украинской символикой.

Тем не менее, для семьи Степаненко все обошлось — Виктор получил предупреждение о неправомерности подобных действий. Кроме того, ему рассказали, что сотрудничество с зарубежными спецслужбами карается сроком тюремного заключения в 20 лет.