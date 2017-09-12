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Сирия, 12 сентября. 27 курдских бойцов были убиты в результате контратаки ИГ* на северо-востоке Дейр эз-Зора. Три солдата САА попали в плен в южной части Алеппо. Северо-восток Латакии под обстрелом исламистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перерезали маршрут поставок боевиков в южной части провинции Алеппо; арестовали группу беженцев, связанных с ИГ, на востоке Хамы; понесли потери в результате нападения «Ан-Нусры»*** близ поселения Кафр Абиш в провинции Хама.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА близ авиабазы Дейр эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): открыла огонь по позициям курдов на окраине города Тель Рифат в северной части Алеппо; лишилась двоих боевиков в результате взрыва в районе города Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: расстреляла заключенного, подозреваемого в связях с «Тахрир Аш-Шам», на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: провела обстрел населенного пункта Кардахе на северо-востоке Латакии; взяла в плен троих солдат САА на юге Алеппо; открыла огонь по деревне Айн Ад-Дананир на севере Хомса.

«Ахрар Аш-Шам»: завершила подготовку новых бойцов в районе города Аль-Хула к северу от Хомса.

Курды: атаковали «Ахрар Аш-Шам» вблизи населенного пункта Абла к северо-западу от Алеппо; понесли потери в результате контратаки ИГ на северо-востоке Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска продолжается противостояние между организациями «Джейш Аль-Ислам» и «Тахрир Аш-Шам». Информационное агентство Al Manar News передает, что боевики «Армии Ислама» расстреляли заключенного в населенном пункте Мисраба. Казненный обвинялся в сотрудничестве с антиправительственным формированием «Джебхат Фатх Аш-Шам»****. Вооруженные стычки в рядах вооруженной оппозиции происходят постоянно, в ходе столкновений под удар зачастую попадают гражданские лица.

Стало известно, что группировка «Сарая Ахль Аш-Шам», союзная «Джебхат Ан-Нусре»*, назначила нового командира по имени Абу Валид Аль-Ябруди в районе Восточного Каламуна. Боевики данной организации ранее были эвакуированы из района города Арсаль, расположенного вблизи сирийско-ливанской границы.

Провинция Латакия

Сегодня ночью боевики вооруженной оппозиции продолжили наносить ракетные удары по населенному пункту Кардахе, передает Twitter-канал (anasrad1). На данный момент о возможных пострадавших не сообщалось. Напомним, Кардахе является родным городом законного президента Башара Асада. Пока неизвестно, радикалы какого из террористических формирований открыли огонь по подконтрольным правительству территориям. Однако, согласно информации местных активистов, за атаку ответственны боевики «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся в западной части провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Новостной портал Barda News утверждает, что протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь по опорным пунктам курдских отрядов на окраине города Тель Рифат на севере провинции Алеппо. О возможных пострадавших не сообщается.

Тем временем Демократические силы Сирии**** (SDF) предприняли попытку атаки на укрепрайоны исламистов вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Абла северо-западнее административного центра региона. Нападение было отбито радикалами группировки «Ахрар Аш-Шам».

Возобновились боестолкновения между боевиками «Тахрир Аш-Шам» и правительственными войсками к югу от Алеппо. Военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1) сообщает о том, что сирийская армия вместе с проасадовскими ополченцами-шиитами перерезала маршрут поставок «Ан-Нусры», пролегающий между населенными пунктами Кафр Ибиш и Джура Аль-Джахаш. Однако в результате столкновений три военнослужащих сил САР были взяты в плен, передает Twitter-канал (Ferrapeechr1).

Провинция Хомс

Военные источники информационного портала Al Masdar News сообщают, что группировка «Ахрар Аш-Шам» завершила подготовку новых бойцов в районе города Аль-Хула на севере провинции Хомс. Напомним, данные территории входят в одну из зон деэскалации, то есть любые военные действия в данном районе запрещены.

Радикалы объединения «Тахрир Аш-Шам», на которых режим тишины не распространяется, продолжают открывать огонь по северным районам провинции. Агентство новостей Al Manar News передает, что под минометным обстрелом исламистов вновь оказался населенный пункт Айн Ад-Дананир севернее Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось о том, что Сирийская арабская армия (САА) и проправительственные ополченческие отряды продвинулись в районе авиабазы Дейр эз-Зора и отбили несколько позиций у террористов «Исламского государства»*. Бои в окрестностях военного аэропорта пока продолжаются.

Тем временем поддерживаемые США Сирийские демократические силы**** (SDF) развивают наступление в сторону столицы провинции. Накануне курдские войска захватили бывшую базу 113-й дивизии, а также часть района Аль-Салихия. По данным новостного агентства Al Masdar News, курды направляются в сторону города Абу-Кемаль, расположенного к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Отряды ИГИЛ*, базирующиеся на восточном берегу Евфрата, провели контратаку в попытке вернуть утраченные районы. По информации агентства новостей «Аль-Амак», два заминированных автомобиля приблизились к позициям SDF в районе шоссе Абу-Касаб — Дейр эз-Зор. Как передает военный источник на своей странице в Twitter (MorocanArab), 27 бойцов SDF были убиты в результате взрывов.

Провинция Даръа

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Сообщается о новом теракте провинции Даръа. По сведениям информагентства Al Manar News, на этот раз взрывное устройство сработало в районе Тарик Ас-Садд на юге административного центра региона. В результате взрыва как минимум два боевика Сирийской свободной армии (ССА) получили ранения. Предполагается, что бомба была заложена террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшими на верность «Исламскому государству».

Провинция Хама

Twitter-канал (Motawasset) сообщает о том, что сирийские подразделения арестовали группу беженцев, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства», недалеко от населенного пункта Ас-Саан северо-восточнее города Саламия. Согласно данным информационного портала Barda News, боевики попытались пробраться на территории, находящиеся под контролем «Тахрир Аш-Шам».

Между тем исламисты «Джебхат Фатах Аш-Шам» провели внезапное наступление в районе поселения Кафр Абиш. Военный источник в сети Twitter (Ferrapeechr1) заявляет, что в ходе противостояния по меньшей мере десять солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)