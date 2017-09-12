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Новости Сирии
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Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершает разгром ИГ в  Дейр эз-Зоре
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершает разгром ИГ в  Дейр эз-Зоре

    12:04  12 Сентября 2017
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершает разгром ИГ в  Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 12 сентября. Сирийские войска при поддержке самолетов ВКС РФ завершают разгром террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»*, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр эз-Зора, сообщил начальник штаба ВС РФ в Сирии Александр Лапин. 

    Операция по освобождению Дейр эз-Зор продолжается, заявил генерал-лейтенант Александр Лапин. По словам главы штаба ВС РФ в Сирии, город находился в самом центре подконтрольных ИГИЛ* территорий в течение трех лет. Он пояснил, что крылатые ракеты «Калибр», запуск которых был произведен с корабля ЧФ «Адмирал Эссен», уничтожили командные узлы боевиков.

    Сирийские силовики деблокировали военный аэродром, где свыше 1000 военнослужащих находились в окружении около 9 месяцев. ИГИЛ понесло большие потери — уничтожены свыше 450 боевиков, из техники — 5 танков, 42 пикапа с пулеметами. Штурмовой корпус вошел в город с южной стороны. 

    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ завершает разгром ИГ в  Дейр эз-Зоре

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #дамаск #вкс рф
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