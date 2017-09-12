Новый двигатель для самолета ИЛ-112 сертифицируют в 2020 году

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Жуковский, 12 сентября. Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил, что новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ пройдет сертификацию в 2020 году.

ОДК приступила к испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Он создается для оснащения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300. Летные испытания нового двигателя планируется завершить через два месяца, сообщает ТАСС.

По словам генконструктора ОДК, запланировано 20 испытательных полетов во всем диапазоне скоростей и высот для Ил-112. Кроме этого, Юрий Шмотин сообщил, что новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ будет сертифицирован в 2020 году.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ознакомил индийского премьера Нарендру Моди с технологическими особенностями самолета Ил-112, пишет RT.