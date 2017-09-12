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Технологии
Новый двигатель для самолета ИЛ-112 сертифицируют в 2020 году
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    Новый двигатель для самолета ИЛ-112 сертифицируют в 2020 году

    12:17  12 Сентября 2017
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    Новый двигатель для самолета ИЛ-112 сертифицируют в 2020 году

    Жуковский, 12 сентября. Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил, что новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ пройдет сертификацию в 2020 году.

    ОДК приступила к испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Он создается для оснащения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300. Летные испытания нового двигателя планируется завершить через два месяца, сообщает ТАСС.

    По словам генконструктора ОДК, запланировано 20 испытательных полетов во всем диапазоне скоростей и высот для Ил-112. Кроме этого, Юрий Шмотин сообщил, что новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ будет сертифицирован в 2020 году.

    Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ознакомил индийского премьера Нарендру Моди с технологическими особенностями самолета Ил-112, пишет RT.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #жуковский #одк #ил-112
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