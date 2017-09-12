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Исаев прокомментировал прогноз МЭР по снижению пенсий в ближайшие 3 года
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    Исаев прокомментировал прогноз МЭР по снижению пенсий в ближайшие 3 года

    12:01  12 Сентября 2017  /обновлено: 16:29  12 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему пенсии могут сократиться в ближайшие три года

    Москва, 12 сентября. Первый зампред фракции «Единая Россия», член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что прогнозы Минэкономразвития по поводу уменьшения размера пенсий демонстрируют только средний показатель выплат на работающих и неработающих пенсионеров.

    По его словам, он действительно уменьшился, однако на пенсии последних этот факт никак не отразится, сообщает РИА Новости.

    Министерство экономического развития внесло в правительство макропрогноз, согласно которому в ближайшие три года пенсии россиян будут сокращаться.

    Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, по базовому сценарию пенсии в следующем году снизятся на 0,7%, в 2019–2020 — на 0,6%. По информации издания, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить макропрогноз в связи с экономическими изменениями.

    Эксперт объяснил, почему пенсии могут сократиться в ближайшие три года

    Сообщения СМИ о возможном сокращении пенсий прокомментировал профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. 

    «То, что финансово-экономический блок правительства не хочет индексировать пенсии работающим пенсионерам, вне зависимости от экономической ситуации, это понятно», — цитирует его ИА Nation News.

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    Автор: Борис Любимов
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