Исаев прокомментировал прогноз МЭР по снижению пенсий в ближайшие 3 года

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Москва, 12 сентября. Первый зампред фракции «Единая Россия», член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что прогнозы Минэкономразвития по поводу уменьшения размера пенсий демонстрируют только средний показатель выплат на работающих и неработающих пенсионеров.

По его словам, он действительно уменьшился, однако на пенсии последних этот факт никак не отразится, сообщает РИА Новости.

Министерство экономического развития внесло в правительство макропрогноз, согласно которому в ближайшие три года пенсии россиян будут сокращаться.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, по базовому сценарию пенсии в следующем году снизятся на 0,7%, в 2019–2020 — на 0,6%. По информации издания, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить макропрогноз в связи с экономическими изменениями.

Сообщения СМИ о возможном сокращении пенсий прокомментировал профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков.