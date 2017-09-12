Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Особое мнение
«Азов» возобновил войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Азов» возобновил войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева

    14:42  12 Сентября 2017
    624

    «Азов» вновь начал войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева

    В истории с противостоянием крупнейших одесских застройщиков — грека Пантелеймона Бумбураса и сирийца Аднана Кивана, — в которую традиционно для Украины оказались вовлечены отряды уличных бойцов, проявился и отчетливый религиозный след.

    Как выяснилось, представителями «патриотических организаций» Одессы, заявившихся 8 сентября в элитные многоэтажные дома, принадлежащий KADORR Group Кивана, оказались члены местных отделений «Национального корпуса» (в футболках в цветах и с символикой организации Андрея Билецкого «Азов») и «Автомайдана».

    Фотографии толпы крепких молодцев рядом со стойкой охраны одного из зданий 9 сентября опубликовали городской сайт Одессы и «Известия Украины», вместе с одинаковым текстом, более всего похожим на официальный пресс-релиз.

    «Ранее сирийский бизнесмен Аднан Киван давал обещание, что заменит зеленые знамена на национальный флаг. Однако ко Дню государственного флага обeщаниe выполнено не было и активисты «Автомайдана» приняли решение «помочь» сирийскому бизнесмену проявить уважение к стране, в которой он зарабатывает деньги, — говорится в сообщении. — «Автомайдан» собирается разместить национальные флаги на всех домах, построенных компаниями Аднана Кивана».

    «Азов» вновь начал войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева

    Угроза, как можно понять, не осталась на словах. По словам журналистов, визит свой националисты начали с дома на улице Льва Толстого, а в тот же день в группе «Автомайдан Одесса» в Facebook было помещено фото строящегося комплекса «Пятая Жемчужина» на Архитекторской улице с национальными флагами Украины на куполах дома. Ранее даже на риэлторских сайтах там были хорошо видны зеленые знамена.

    Особый акцент в сообщении националистов сделан на зеленый цвет знамен KADORR Group. Как известно, зеленый цвет ислама, такого цвета флаги приняты в мусульманских странах Востока. Такой же акцент сделан и в ряде публикаций одесских СМИ по поводу визита «патриотов» в дом компании Кивана, и не случайно. Сирийского бизнесмена в городе давно обвиняют в финансировании исламистов, связывая с этой идеологией цвет демонстративно вывешенных не первый год на его высотках флагов.

    «Третья (мечеть, Прим. ФАН), построенная в самом центре города арабская. Она именуется «арабским культурным центром», при ней имеются и курсы арабского языка. В Одессе мало кто знает, что действительное назначение этого здания являться дворцовым местом обитания в Одессе Аднана Кивана и его семьи. Вокруг здания какие-то мордовороты ведут круглосуточную его охрану», писал 14 июля 2016 года в издании «Свободная пресса» одессит Александр Сивов.

    Сивов процитировал слова представителя официальной мечети города на улице Балковской: «Арабская мечеть под сильным влиянием ваххабизма, хотя официально они об этом не заявляют. Я был там, видел их литературу. Мы имена богословских мусульманских авторов знаем, разбираемся, кто есть кто, и что они пишут». И добавил от себя: «Финансирует ли Киван фундаменталистов в других городах Украины и в России? Учитывая характер его партнеров, ответ на этот вопрос очевиден. Кстати, над его «новостроем» в Одессе реет зеленый флаг ислама».

    «Азов» вновь начал войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева

    Также вызывает интерес публикация azov.press (заблокирован на территории РФ), на котором 2 августа 2016 года появилась публикация «Начало исламской экспансии Львова», в которой говорилось: «После аннексии Крыма сотни крымских татар стали мигрантами на материковой части Украины, в том числе около двух тысяч из них стали жителями Львова. Переселенцы, кроме убежища в мирной части страны, занимаются активной пропагандой своих религиозных верований. Лоббирование идеи построения мечети последний тренд».

    «Заявления мусульман в нарушение уникального львовского архитектурного ансамбля для построения инородного за символизмом исламского храма, является ни чем иным как испытанием терпимости сограждан, проживающих во Львове, заявлялось далее на сайте «Азова». Каждый верный мусульманин вместе со своей религией несет особенности ближневосточной цивилизации. Для Львова, как сердца христианских конфессий, подобное культурное посягательство является возмутительным».

    Еще больше подлил масла в огонь комментарий пресс-службы «Азова» журналистам по поводу публикации: «Мы за то, чтобы Крым был украинским, а не татарский». В итоге спустя несколько дней ввиду громкого скандала официальный пресс-секретарь полка Александр Алферов объяснил публикацию частным мнением одного из сотрудников, а с сайта партии ее удалили. Извинений, впрочем, за нее не принесли.

    Интересно, что информация о рейде «азовских» активистов в многоэтажку Кивана до сих пор отсутствует на официальных интернет-ресурсах «Национального корпуса», которые оперативно освещают куда более мелкие акции своих сторонников на местах. Судя по всему, урок из прошлогоднего скандала был вынесен в духе «Горя от ума» Грибоедова: «Грех не беда, молва нехороша».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Владислав Мальцев
    #украина #азов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2436

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2347

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18613

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3820
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        368
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30138
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2640