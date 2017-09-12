«Азов» возобновил войну с исламом на Украине. Колонка Владислава Мальцева

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В истории с противостоянием крупнейших одесских застройщиков — грека Пантелеймона Бумбураса и сирийца Аднана Кивана, — в которую традиционно для Украины оказались вовлечены отряды уличных бойцов, проявился и отчетливый религиозный след.

Как выяснилось, представителями «патриотических организаций» Одессы, заявившихся 8 сентября в элитные многоэтажные дома, принадлежащий KADORR Group Кивана, оказались члены местных отделений «Национального корпуса» (в футболках в цветах и с символикой организации Андрея Билецкого — «Азов») и «Автомайдана».

Фотографии толпы крепких молодцев рядом со стойкой охраны одного из зданий 9 сентября опубликовали городской сайт Одессы и «Известия Украины», вместе с одинаковым текстом, более всего похожим на официальный пресс-релиз.

«Ранее сирийский бизнесмен Аднан Киван давал обещание, что заменит зеленые знамена на национальный флаг. Однако ко Дню государственного флага обeщаниe выполнено не было и активисты «Автомайдана» приняли решение «помочь» сирийскому бизнесмену проявить уважение к стране, в которой он зарабатывает деньги, — говорится в сообщении. — «Автомайдан» собирается разместить национальные флаги на всех домах, построенных компаниями Аднана Кивана».

Угроза, как можно понять, не осталась на словах. По словам журналистов, визит свой националисты начали с дома на улице Льва Толстого, а в тот же день в группе «Автомайдан Одесса» в Facebook было помещено фото строящегося комплекса «Пятая Жемчужина» на Архитекторской улице с национальными флагами Украины на куполах дома. Ранее даже на риэлторских сайтах там были хорошо видны зеленые знамена.

Особый акцент в сообщении националистов сделан на зеленый цвет знамен KADORR Group . Как известно, зеленый — цвет ислама, такого цвета флаги приняты в мусульманских странах Востока. Такой же акцент сделан и в ряде публикаций одесских СМИ по поводу визита «патриотов» в дом компании Кивана, и не случайно. Сирийского бизнесмена в городе давно обвиняют в финансировании исламистов, связывая с этой идеологией цвет демонстративно вывешенных не первый год на его высотках флагов.

«Третья (мечеть, — Прим. ФАН), построенная в самом центре города — арабская. Она именуется «арабским культурным центром», при ней имеются и курсы арабского языка. В Одессе мало кто знает, что действительное назначение этого здания являться дворцовым местом обитания в Одессе Аднана Кивана и его семьи. Вокруг здания какие-то мордовороты ведут круглосуточную его охрану», — писал 14 июля 2016 года в издании «Свободная пресса» одессит Александр Сивов .

Сивов процитировал слова представителя официальной мечети города на улице Балковской: «Арабская мечеть — под сильным влиянием ваххабизма, хотя официально они об этом не заявляют. Я был там, видел их литературу. Мы имена богословских мусульманских авторов знаем, разбираемся, кто есть кто, и что они пишут». И добавил от себя: «Финансирует ли Киван фундаменталистов в других городах Украины и в России? Учитывая характер его партнеров, ответ на этот вопрос очевиден. Кстати, над его «новостроем» в Одессе реет зеленый флаг ислама».

Также вызывает интерес публикация azov.press (заблокирован на территории РФ), на котором 2 августа 2016 года появилась публикация «Начало исламской экспансии Львова», в которой говорилось: «После аннексии Крыма сотни крымских татар стали мигрантами на материковой части Украины, в том числе около двух тысяч из них стали жителями Львова. Переселенцы, кроме убежища в мирной части страны, занимаются активной пропагандой своих религиозных верований. Лоббирование идеи построения мечети — последний тренд».

«Заявления мусульман в нарушение уникального львовского архитектурного ансамбля для построения инородного за символизмом исламского храма, является ни чем иным как испытанием терпимости сограждан, проживающих во Львове, — заявлялось далее на сайте «Азова». — Каждый верный мусульманин вместе со своей религией несет особенности ближневосточной цивилизации. Для Львова, как сердца христианских конфессий, подобное культурное посягательство является возмутительным».

Еще больше подлил масла в огонь комментарий пресс-службы «Азова» журналистам по поводу публикации: «Мы за то, чтобы Крым был украинским, а не татарский». В итоге спустя несколько дней ввиду громкого скандала официальный пресс-секретарь полка Александр Алферов объяснил публикацию частным мнением одного из сотрудников, а с сайта партии ее удалили. Извинений , впрочем , за нее не принесли .