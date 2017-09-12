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Сотни человек эвакуировали из горящего здания вуза в Сургуте
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    Сотни человек эвакуировали из горящего здания вуза в Сургуте

    11:47  12 Сентября 2017
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    Сотни человек эвакуировали из горящего здания вуза в Сургуте

    Сургут, 12 сентября. Примерно 800 человек, в числе которых студенты и преподаватели, были эвакуированы во вторник утром во время учебного процесса из здания сургутского государственного университета на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по ХМАО. 

    По данным ведомства, причиной эвакуации стало возгорание крыши здания, передает URA.RU.

    Сотни человек эвакуировали из горящего здания вуза в Сургуте

    На место прибыли спасательные службы, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций оперативно нейтрализовали возгорание. 

    К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

    В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются. 

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    Автор: Дана Балан
    #пожар #сургут
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