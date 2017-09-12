Сотни человек эвакуировали из горящего здания вуза в Сургуте

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Сургут, 12 сентября. Примерно 800 человек, в числе которых студенты и преподаватели, были эвакуированы во вторник утром во время учебного процесса из здания сургутского государственного университета на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по ХМАО.

По данным ведомства, причиной эвакуации стало возгорание крыши здания, передает URA.RU.

На место прибыли спасательные службы, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций оперативно нейтрализовали возгорание.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются.