Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Весь мир
В Стамбуле задержали 25 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Стамбуле задержали 25 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ

    11:46  12 Сентября 2017  /обновлено: 14:49  12 Сентября 2017
    806

    Россиянина, воевавшего в рядах ИГ, приговорили к смертной казни в Ираке

    Стамбул/Багдад, 12 сентября. Турецкие силовики задержали 25 человек по подозрению в членстве в террористической организации «Исламское государство»* (запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

    Как сообщает источник, среди задержанных — три лидера боевиков и 22 иностранца.

    Также РИА Новости сообщает, что в Ираке суд приговорил гражданина России к смертной казни по обвинению в терроризме, говорится в постановлении суда. 

    Гражданин России приговорен к смертной казни по решению иракского суда. Других подробностей о месте и времени приведения приговора в исполнение не приводится.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #иг #игил #стамбул #мосул #ирак #россиянин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2350

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18626

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3044

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4279
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        387
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30416
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2651