В Стамбуле задержали 25 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ

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Стамбул/Багдад, 12 сентября. Турецкие силовики задержали 25 человек по подозрению в членстве в террористической организации «Исламское государство»* (запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Как сообщает источник, среди задержанных — три лидера боевиков и 22 иностранца.

Также РИА Новости сообщает, что в Ираке суд приговорил гражданина России к смертной казни по обвинению в терроризме, говорится в постановлении суда.

Гражданин России приговорен к смертной казни по решению иракского суда. Других подробностей о месте и времени приведения приговора в исполнение не приводится.

* Организация запрещена на территории РФ.