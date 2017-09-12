Два депутата Рады попали в черный список «Миротворца»

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Киев, 12 сентября. Скандальный украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» внефракционного депутата Верховной рады Дмитрия Добродомова и депутата от фракции «Батькивщина» Сергея Власенко после прорыва украинской госграницы вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

На сайте «Миротворца» уточняется, что депутаты были внесены в черный список из-за нарушения госграницы, участия в подготовке незаконного пересечения госграницы лицом без украинского гражданства, нападения на пограничников во время выполнения ими обязанностей по охране госграницы.

11 сентября «Миротворец» внес в базу сайта Юлию Тимошенко и самого Саакашвили.

Ранее Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против Саакашвили после его «прорыва».