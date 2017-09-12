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Сирия: ВКС РФ уничтожили около 180 объектов ИГИЛ под Акербатом
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили около 180 объектов ИГИЛ под Акербатом

    11:23  12 Сентября 2017  /обновлено: 11:56  12 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили около 180 объектов ИГИЛ под Акербатом

    Москва, 12 сентября. ВКС РФ за сутки уничтожили около 180 объектов инфраструктуры ИГИЛ* (террористическая группировка запрещена в России) в интересах наступления войск Сирии в районе Акербата. Об этом сегодня сообщил начальник штаба группировки войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Александр Лапин. 

    По его словам, лишь за минувший понедельник в интересах наступления армии Сирии в районе Акербата авиация ВКС РФ совершила свыше 50 вылетов, в результате которых было ликвидировано примерно 180 объектов террористов, среди которых опорные пункты, тайные укрытия, пункты управления и другие объекты.

    Сирия: ВКС РФ уничтожили около 180 объектов ИГИЛ под Акербатом

    «В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств», — подчеркнул Лапин. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #акербат
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