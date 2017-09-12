В Избранное

Москва, 12 сентября. ВКС РФ за сутки уничтожили около 180 объектов инфраструктуры ИГИЛ* (террористическая группировка запрещена в России) в интересах наступления войск Сирии в районе Акербата. Об этом сегодня сообщил начальник штаба группировки войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Александр Лапин.

По его словам, лишь за минувший понедельник в интересах наступления армии Сирии в районе Акербата авиация ВКС РФ совершила свыше 50 вылетов, в результате которых было ликвидировано примерно 180 объектов террористов, среди которых опорные пункты, тайные укрытия, пункты управления и другие объекты.

«В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств», — подчеркнул Лапин.

* Организация запрещена на территории РФ.