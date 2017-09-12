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Два человека погибли в ДТП с участием шести машин во Владимире
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    Два человека погибли в ДТП с участием шести машин во Владимире

    11:29  12 Сентября 2017
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    Два человека погибли в ДТП с участием шести машин во Владимире

    Рязань, 12 сентября. Массовое ДТП произошло в городе Владимир: два человека погибли в результате столкновение грузовика МАЗ с фургоном и четырьмя легковыми автомобилями. По информации регионального управления МВД, авария случилась сегодня утром на регулируемом перекрестке возле дома №6 по Московскому шоссе

    Так, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz-814 допустил столкновение с МАЗом, который далее врезался в автомобиль «Лада Приора» и кроссоверы Mazda CX-5, Nissan Qashqai. После этого МАЗ опрокинулся на фургон Ford Transit, который в тот момент находился на встречной полосе.

    Как сообщает полиция, водители Mercedes-Benz и Ford Transit погибли.

    Сейчас на месте ЧП работают спасатели, сотрудники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    Напомним, ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении легковушек под Волгоградом.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #владимир
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