Два человека погибли в ДТП с участием шести машин во Владимире

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Рязань, 12 сентября. Массовое ДТП произошло в городе Владимир: два человека погибли в результате столкновение грузовика МАЗ с фургоном и четырьмя легковыми автомобилями. По информации регионального управления МВД, авария случилась сегодня утром на регулируемом перекрестке возле дома №6 по Московскому шоссе

Так, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz-814 допустил столкновение с МАЗом, который далее врезался в автомобиль «Лада Приора» и кроссоверы Mazda CX-5, Nissan Qashqai. После этого МАЗ опрокинулся на фургон Ford Transit, который в тот момент находился на встречной полосе.

Как сообщает полиция, водители Mercedes-Benz и Ford Transit погибли.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, сотрудники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении легковушек под Волгоградом.