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Путин назвал триумфом победу Коноваловой и Теплого на ЧМ по стендовой стрельбе
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    Путин назвал триумфом победу Коноваловой и Теплого на ЧМ по стендовой стрельбе

    12:00  12 Сентября 2017
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    Путин назвал триумфом победу Коноваловой и Теплого на ЧМ по стендовой стрельбе

    Москва, 12 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил Надежду Коновалову и Николая Теплого с победой на первенстве мира по стендовой стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине скит. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. 

    По словам Путина, российские спортсмены продемонстрировали лучший результат и подарили болельщикам золотые медали.

    «Ваш триумф — достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант», — говорится в телеграмме.

    Российский лидер также пожелал спортсменам новых пьедесталов и всего самого доброго.

    Напомним, ЧМ-2017 по стендовой стрельбе проходил в Московской области и завершился в минувшее воскресенье.  

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #спорт #стендовая стрельба
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