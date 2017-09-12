Путин назвал триумфом победу Коноваловой и Теплого на ЧМ по стендовой стрельбе
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Москва, 12 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил Надежду Коновалову и Николая Теплого с победой на первенстве мира по стендовой стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине скит. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
По словам Путина, российские спортсмены продемонстрировали лучший результат и подарили болельщикам золотые медали.
«Ваш триумф — достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант», — говорится в телеграмме.
Российский лидер также пожелал спортсменам новых пьедесталов и всего самого доброго.
Напомним, ЧМ-2017 по стендовой стрельбе проходил в Московской области и завершился в минувшее воскресенье.