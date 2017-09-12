В Госдуме отреагировали на прогноз МЭР по сокращению пенсий

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Москва, 12 сентября. Минэкономразвития РФ заявило о сокращении пенсий россиян в ближайшие три года. Прогноз МЭР прокомментировал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, заверив, что в Госдуме будут искать возможности обеспечить сохранение пенсий в дальнейшем.

Депутат особо подчеркнул, что для неработающих пенсионеров в РФ предусмотрена индексация на уровне инфляции, поэтому для них пенсии не сократятся.

В интервью РИА Новости Исаев также напомнил, что для работающих пенсионеров пенсии не индексируются до тех пор, пока они не перестанут работать. Таким образом, средняя пенсия по стране немного сокращается, пояснил парламентарий.

Кроме того, Исаев указал на то, что вопрос об индексации пенсии для работающих россиян еще поднимут для обсуждения.