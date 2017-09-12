Издевательство над здравым смыслом: в Совфеде возмущены заявлением о «прогулках» в консульстве РФ

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Российская сторона сочла «откровенным издевательством» слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, которая прокомментировала обыски в российских дипучреждениях в Сан-Франциско и Вашингтоне. Науэрт назвала действия правоохранителей «прогулкой». Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал Федеральному агентству новостей, что он думает по поводу этого заявления.

«А если наши силовые структуры захотят «прогуляться» по зданию консульства США в Санкт-Петербурге или в Москве? Вряд ли это «прогулка» кому-то понравится, более того, ее назовут уже совсем другими словами. Называть подобного рода действия «прогулкой» — это издевательство над здравым смыслом, — считает Владимир Джабаров.

Комментируя действия сотрудников западных правоохранительных структур в российском консульстве, представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала, что это была «прогулка». Подобная оценка вызвала справедливое возмущение отечественных дипломатов, по их мнению, действия, которые осуществлялись в здании посольства, противоречит не только международным нормативно-правовым актам, но и американскому законодательству.

Политолог Константин Блохин выразил мнение, что противоречивые заявления представителей госдепартамента США свидетельствуют о внутреннем кризисе ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «полном паритете» в отношении США по вопросам дипработников. В случае эскалации конфликта Россия оставляет за собой право сократить количество американских дипломатов, работающих в России.