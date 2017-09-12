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Происшествия
Выжившая: неделю блуждавшая в тайге пенсионерка ушла невредимой от рыси и медведя
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    Выжившая: неделю блуждавшая в тайге пенсионерка ушла невредимой от рыси и медведя

    12:09  12 Сентября 2017
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    Пенсионерка из Кузбасса выжила, проведя неделю в тайге

    Кемерово, 12 сентября. Пенсионерка из Кемеровской области, которая заблудилась в тайге, была обнаружена спасателями на седьмой день поисков. Пожилая женщина выжила, питаясь ягодами и грибами.

    В начале сентября в районе поселка Оселки Прокопьевского района заблудилась 75-летняя пенсионерка, которая пошла собирать грибы и ягоды вместе с родными, сообщает ТАСС.

    На седьмой день поисков, МЧС и волонтеры обнаружили обессилевшую пожилую женщину в тайге. Она рассказала, что все это время питалась ягодами и грибами, грелась при помощи травы и листьев. Во время пребывания в тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью.

    Женщину с сильным истощением и переохлаждением врачи доставили в одну из больниц города Белово.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #мчс #происшествие #кузбасс #кемерово #тайга
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