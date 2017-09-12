Сенатор Ковитиди ответила на непризнание Евросоюзом выборов в Крыму

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Европейский союз не признал состоявшиеся 10 сентября в Крыму и Севастополе выборы губернатора и довыборы в республиканский совет. Но Россия не будет извиняться и оправдываться за свои внутренние дела, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Более того, европейские чиновники вновь заявили о том, что продолжают поддерживать позицию Киева в вопросе статуса полуострова. По их мнению, любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет регион, не будет признан в качестве представителя этих территорий.

«Для всего мира должно быть уже давно очевидно, что Крым воссоединился с Российской Федерацией окончательно и бесповоротно. Это было сделано путем многочисленных референдумов, Крым десятилетиями проходил многоступенчатую процедуру в соответствии с нормами международного права. Реализовать свое право на это Крым смог лишь после развернувшегося на Украине кровавого государственного переворота. Отмечу, что заявление внешнеполитической службы ЕС по Крыму нас не испугало и не удивило, так как это лишь долгосрочная стратегия наших политических оппонентов. Ее нужно оценивать как явное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Но Российская Федерация не будет извиняться и оправдываться за свои внутренние дела. Мы должны просто работать дальше», — заявила в свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Напомним, 10 сентября в Российской Федерации состоялся единый день голосования. В Севастополе был выбран губернатор города, им стал Дмитрий Овсянников, который набрал 71,05% голосов избирателей. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.