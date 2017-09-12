«Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек

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Тверь, 12 сентября. Житель Москвы Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в одном из дачных поселков под Тверью, в последнем слове попросил прощения.

«Хочу сказать — простите», — сказал обвиняемый в ходе заседания в Тверском областном суде.

Напомним, ранее Егоров попросил приговорить его к смертной казни.

В начале июня в дачном поселке, расположенном в Тверской области, Егоров открыл стрельбу из охотничьего карабина по своим знакомым. В результате девять человек были убиты.

Местные правоохранительные органы задержали стрелка. Позже было установлено, что 3 июня Егоров распивал с дачниками алкоголь на одном из участков. В какой-то момент между участниками застолья возникла ссора, после чего Егоров ушел в неизвестном направлении, но вскоре вернулся с оружием и расстрелял знакомых.

Следственный комитет России предъявил Егорову обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».