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«Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек
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    «Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек

    11:12  12 Сентября 2017
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    «Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек

    Тверь, 12 сентября. Житель Москвы Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в одном из дачных поселков под Тверью, в последнем слове попросил прощения.

    «Хочу сказать — простите», — сказал обвиняемый в ходе заседания в Тверском областном суде.

    Напомним, ранее Егоров попросил приговорить его к смертной казни.

    В начале июня в дачном поселке, расположенном в Тверской области, Егоров открыл стрельбу из охотничьего карабина по своим знакомым. В результате девять человек были убиты. 

    «Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек

    Местные правоохранительные органы задержали стрелка. Позже было установлено, что 3 июня Егоров распивал с дачниками алкоголь на одном из участков. В какой-то момент между участниками застолья возникла ссора, после чего Егоров ушел в неизвестном направлении, но вскоре вернулся с оружием и расстрелял знакомых.

    «Тверской стрелок» извинился за жестокое убийство девяти человек

    Следственный комитет России предъявил Егорову обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».  

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    Автор: Дана Балан
    #москва #тверь #ск рф #казнь #следствие #тверской стрелок #егоров
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