Перегретое состояние: эксперты рассказали, почему госдолг США превысил 20 трлн долларов

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Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 20 триллионов долларов. Об этом сообщает издание Business Insider. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Размороженная отметка

Сообщается, что с середины марта порог государственного долга был разморожен на отметке в 19,84 триллиона долларов.

Как сообщает Газета.ru, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о временном повышении долга до 8 декабря для помощи пострадавшим от урагана «Харви». Подписание документа дало возможность избежать бюджетных разногласий между партиями и фракциями.

В настоящий момент показатель государственного долга составляет 20,164 триллиона долларов. Долг продолжает расти.

Национальная традиция

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что постоянное наращивание потолка государственного долга США — американская традиция.

«США давно живут в долг, фондовый рынок страны постоянно находится в перегретом состоянии. Если бы доллар не был единственной мировой резервной валютой, банкротство Америки наступило бы стремительно», — добавил Максим Жаров.

Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», отметил в комментарии ФАН, что Дональду Трампу не удается выполнить очередное предвыборное обещание: госдолг не сократился, а продолжает расти так же, как и при Обаме. Разумеется, для очередного — пусть временного, до 15 декаря — повышения долгового потолка был выбран приемлемый предлог: ликвидация последствий урагана.

«В дефолт, конечно, верится с трудом, в декабре снова можно будет что-нибудь придумать, но, так или иначе, в пассиве у Трампа уже достаточно невыполненных обещаний. Впрочем, экспертов громадная цифра не пугает — главное, что экономика США находится на подъеме, а значит долговые обязательства по-прежнему будут востребованы. Видимо, пока что от такого положения дел могут пострадать только позиции американского президента», — заключил эксперт.

Заметим, что за восемь лет нахождения у власти президента США Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 триллиона почти в два раза. В условиях роста ВВП около 3% в год и рекордно низких ставок ФРС — 0,25-0,5%, обслуживание долга не являлось проблемой. Однако в конце в 2016 года ФРС принялся за нормализацию денежно-кредитной политики. По итогам июльского заседания ставку сохранили на уровне 1-1,25% годовых.