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Air Berlin массово отменяет рейсы из-за «бунта пилотов»
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    Air Berlin массово отменяет рейсы из-за «бунта пилотов»

    14:09  12 Сентября 2017
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    Air Berlin массово отменяет рейсы из-за «бунта пилотов»

    Берлин, 12 сентября. Одна из крупнейших немецких авиакомпаний Air Berlin отменила около 70 рейсов во вторник. В качестве причину отмены представители перевозчика называют «рабочие соображения».

    При этом по данным  CNBC, отмена десятков рейсов связана с огромным количеством одновременно заболевших пилотов, а немецкий таблоид Bild утверждает, что причиной стал «бунт пилотов»

    В самой Air Berlin заверили, что всем пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, будут предложены другие варианты поездки. Кроме того, в компании настоятельно призвали клиентов связываться с сервисным центром Air Berlin до приезда в аэропорт.

    По предварительным данным, отмена рейсов затронула порядка семи тысяч пассажиров.

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    Автор: Алексей Громов
    #рейсы #отмена #air berlin
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