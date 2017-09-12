Air Berlin массово отменяет рейсы из-за «бунта пилотов»

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Берлин, 12 сентября. Одна из крупнейших немецких авиакомпаний Air Berlin отменила около 70 рейсов во вторник. В качестве причину отмены представители перевозчика называют «рабочие соображения».

При этом по данным CNBC, отмена десятков рейсов связана с огромным количеством одновременно заболевших пилотов, а немецкий таблоид Bild утверждает, что причиной стал «бунт пилотов»

В самой Air Berlin заверили, что всем пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, будут предложены другие варианты поездки. Кроме того, в компании настоятельно призвали клиентов связываться с сервисным центром Air Berlin до приезда в аэропорт.

По предварительным данным, отмена рейсов затронула порядка семи тысяч пассажиров.