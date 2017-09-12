Сирия: жители Дейр эз-Зора получили более 10 тонн гумпомощи от России

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Аэродром «Хмеймим», (Сирия). Начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии Александр Лапин сообщил, что жители разблокированного сирийского Дейр эз-Зора получили более 10 тонн гуманитарной помощи от российских военных.

По словам генерал-лейтенанта, гумпомощь продовольствием и медикаментами была направлена в город вслед за наступающими отрядами сирийской армии. Российские военные доставили 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, заключил Лапин.

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило, что количество населенных пунктов, подписавших соглашение о присоединении к режиму перемирия в Сирии, выросло до 2235.