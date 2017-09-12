Украина показала России и Белоруссии «Непоколебимую стойкость»

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Киев, 12 сентября. Военные учения «Непоколебимая стойкость-2017» начались по всей Украине с 12 сентября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Пресс-службы предупредила, что все виды съемок на режимных объектах запрещены, а зафиксированные над воинскими частями дроны и другие беспилотники будут уничтожены.

Кроме того, генштаб просит предупреждать о подозрительных лицах и их действиях вблизи военных объектов.

Напомним, ранее стало известно, что практически все части воздушных сил украинской армии приведены в боевую готовность для проверки возможности выполнения задач.

Ранее Киев высказывал опасения из-за проведения российско-белорусских учений «Запад-2017».