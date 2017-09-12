Легендарный мультипликатор Disney скончался в США

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Нью-Йорк, 12 сентября. Дизайнер парков развлечений Disney и мультипликатор Фрэнсис Ксавье Атенсио скончался на 99-м году жизни. Соответствующую информацию во вторник приводит агентство Associated Press. В «твиттере» компании Disney также опубликовано сообщение об этом.

Атенсио участвовал в создании мультфильмов «Фантазия» и «Пиноккио». Кроме того, он внес огромный вклад в создании тематических парков Disney в 1950-х, разработав дизайн аттракционов «Пираты Карибского моря» и «Дом с привидениями».

В 1984 году Атенсио уволился из компании и получил звание «Легенда Диснея» в 1996-м.

Legendary Disney Animator and Imagineer Francis Xavier "X" Atencio Passes Away at Age 98: https://t.co/PQiOKlHjb9 pic.twitter.com/8wi6i79Z0H — Disney (@Disney) September 12, 2017

Напомним, несколько дней назад в США скончался сооснователь арт-парка «Никола-Ленивец» Василий Щетинин.