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Легендарный мультипликатор Disney скончался в США
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    Легендарный мультипликатор Disney скончался в США

    10:55  12 Сентября 2017
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    Легендарный мультипликатор Disney скончался в США

    Нью-Йорк, 12 сентября. Дизайнер парков развлечений Disney и мультипликатор Фрэнсис Ксавье Атенсио скончался на 99-м году жизни. Соответствующую информацию во вторник приводит агентство Associated Press. В «твиттере» компании Disney также опубликовано сообщение об этом.

    Атенсио участвовал в создании мультфильмов «Фантазия» и «Пиноккио». Кроме того, он внес огромный вклад в создании тематических парков Disney в 1950-х, разработав дизайн аттракционов «Пираты Карибского моря» и «Дом с привидениями».

    В 1984 году Атенсио уволился из компании и получил звание «Легенда Диснея» в 1996-м.

    Напомним, несколько дней назад в США скончался сооснователь арт-парка «Никола-Ленивец» Василий Щетинин

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #disney
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