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Боевики ИГ атаковали полицейскую колонну в Египте
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    Боевики ИГ атаковали полицейскую колонну в Египте

    13:01  12 Сентября 2017
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    Боевики ИГ атаковали полицейскую колонну в Египте

    Каир, 12 сентября. Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» совершили дерзкое нападение на колонну египетских сил безопасности на территории Синайского полуострова. Были уничтожены три полицейские бронемашины, погибли 18 полицейских.

    Как сообщает Reuters, нападение произошло, когда силовики двигались по автодороге неподалеку от города Ариш. На дороге подорвали фугас и подбили три бронемашины, после чего между террористами и полицейскими начался бой.

    Боевики ИГ атаковали полицейскую колонну в Египте

    Потери боевиков ИГ* в данном столкновении неизвестны, а вот потери среди полицейских оказались велики. Среди пострадавших оказался бригадный генерал полиции Египта, которому при взрыве бронемашины оторвало ногу. В нападении подозревают лояльных «Исламскому государству»* террористов из «Вилайета Синай» — отделения ИГ в Египте.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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