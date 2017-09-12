ВКС РФ до конца года получат модернизированный штурмовик Су-25СМ3

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Москва, 12 сентября. До конца текущего года ВКС РФ получат новые модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Передача боевых самолетов в воздушные войска произойдет в рамках государственного оборонного заказа.

Новые штурмовики снабжены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволяющей добиться высочайшей точности наведения систем прицеливания самолетов, и новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24–25, разработанным специально для штурмовиков семейства Су-25, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в ходе прошедших летом испытаний новых штурмовиков потребовалась доработка их программного обеспечения — из-за этого передачу самолетов в войска пришлось отложить.