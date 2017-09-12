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Жены и дети террористов ИГ могут заполонить города Европы
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    Жены и дети террористов ИГ могут заполонить города Европы

    11:59  12 Сентября 2017
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    Жены и дети террористов ИГ могут заполонить города Европы

    Москва, 12 сентября. После того, как террористы «Исламского государства»* (запрещено в России) будут окончательно разбиты в Сирии и Ираке, тысячи женщин, уехавших когда-то к ним в ИГ*, могут вернуться вместе с прижитыми от террористов детьми обратно в страны Европы. При этом эффект, который окажет возвращение жен и детей террористов ИГ в Европу, пока неясен.

    «По различным данным, несколько тысяч женщин и детей, находящихся в зонах, которые ранее были подконтрольны ИГ, в случае его окончательного поражения могут в ближайшие годы вернуться в Европу», — рассказала ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

    Жены и дети террористов ИГ могут заполонить города Европы

    В беседе с РИА Новости сотрудник научного центра рассказала, что власти европейских стран не выработали четкой позиции по отношению к женщинам и детям, бежавшим или вернувшимся из ИГ. Значительное беспокойство вызывают дети, прожившие в ИГ большую часть жизни и привыкшие к ежедневным ужасам жизни в «Исламском государстве» — казням, массовым убийствам, войне и террору. Некоторые из них даже проходили подготовку в лагерях для «молодых львят халифата» и могут представлять угрозу — но правила европейской ювенальной юстиции не позволяют применять к ним те же меры, которые можно было бы использовать против взрослых террористов.

    Жены и дети террористов ИГ могут заполонить города Европы

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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