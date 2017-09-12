Ученый РАН назвал двигатель, нарушающий законы физики, выдумкой из «Кин-дза-дза!»

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Москва, 12 сентября. Ученый из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объявил «бредом» сообщения о создании китайского прототипа «нарушающего законы физики» двигателя EmDrive, который, по словам его создателей, способен производить тягу, не потребляя при этом горючего и не создавая направленного потока излучения. Создание такого двигателя невозможно в принципе, поясняет ученый, и сообщения об этом можно объяснить лишь желанием, чтобы произошло чудо.

«Я сразу скажу, что это бред. Без отброса масс невозможно развивать тягу. В одну сторону летят продукты сгорания в двигателе, а в другую летит ракета», — объяснил Эйсмонт.

По его словам, сообщения о создании двигателя напомнили ему про советский фантастический фильм «Кин-дза-дза!» где похожие на ведра — как и EmDrive — космические аппараты летают, нарушая все законы физики.

«Раньше вечный двигатель хотели изобрести, а сейчас пытаются создать двигатель, который не будет отбрасывать массы», — отметил ученый в беседе с RT.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что по словам китайских ученых, им удалось создать действующий образец двигателя, использующего магнетрон и резонатор для создания небольшой тяги. Этот эффект необъясним с точки зрения современной физики.