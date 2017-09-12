Крым ответил ЕС на отказ признавать губернаторские выборы

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Симферополь, 12 сентября. Власти Евросоюза пренебрегают главными правами человека, отказываясь признавать выборы в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя для РИА Новости позицию Брюсселя о выборах, прошедших 10 сентября.

Европейская внешнеполитическая служба распространила релиз, в котором затрагивается тема прошедших в Крыму губернаторских выборов. Согласно позиции ЕС, присоединение Крыма к России было незаконно, поэтому Брюссель не признает проведение выборов на полуострове.

По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, Евросоюз «пренебрегает базисными правами человека». Сначала европейские власти пренебрегли правом крымчан на референдум, теперь они не признают губернаторские выборы.

«Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности», — напомнил он.

Мурадов подчеркнул, что ЕС необходимо обновить свое мышление, подобная логика связана с прямым игнорированием прав человека.