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Крым ответил ЕС на отказ признавать губернаторские выборы
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    Крым ответил ЕС на отказ признавать губернаторские выборы

    11:08  12 Сентября 2017  /обновлено: 13:45  12 Сентября 2017
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    Крым ответил ЕС на отказ признавать губернаторские выборы

    Симферополь, 12 сентября. Власти Евросоюза пренебрегают главными правами человека, отказываясь признавать выборы в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя для РИА Новости позицию Брюсселя о выборах, прошедших 10 сентября.

    Европейская внешнеполитическая служба распространила релиз, в котором затрагивается тема прошедших в Крыму губернаторских выборов. Согласно позиции ЕС, присоединение Крыма к России было незаконно, поэтому Брюссель не признает проведение выборов на полуострове.

    По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, Евросоюз «пренебрегает базисными правами человека». Сначала европейские власти пренебрегли правом крымчан на референдум, теперь они не признают губернаторские выборы.

     «Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности»,  — напомнил он.

    Мурадов подчеркнул, что ЕС необходимо обновить свое мышление, подобная логика связана с прямым игнорированием прав человека.

    Крым ответил ЕС на отказ признавать губернаторские выборы

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #выборы #россия #крым #ес
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