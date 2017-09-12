Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Весь мир
Большая группа боевиков ИГ задержана турецкой полицией в Стамбуле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большая группа боевиков ИГ задержана турецкой полицией в Стамбуле

    11:14  12 Сентября 2017
    121

    Большая группа боевиков ИГ задержана турецкой полицией в Стамбуле

    Стамбул, 12 сентября. Турецкая полиция сообщила о задержании в Стамбуле 25 предполагаемых членов международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Среди них выявлены несколько главарей ИГ*.

    Как сообщило турецкое агентство Anadolu, среди 25 задержанных террористов ИГ лишь трое оказались гражданами Турции — все остальные были иностранцами. При этом среди задержанных оказалось трое «высокопоставленных» членов группировки.

    Как отмечает агентство, на данный момент Анкара арестовала более 5000 предполагаемых членов ИГ и депортировала еще 3290 боевиков из 95 стран. Кроме того, в ходе пограничной работы турецкие власти отказали во въезде более чем 38 тысячам иностранцев, которые, предположительно, собирались перебраться в Сирию и присоединиться к ИГ.

    Большая группа боевиков ИГ задержана турецкой полицией в Стамбуле

    На прошлой неделе, как сообщала «Газета.ru», террорист-смертник ИГ был застрелен турецкой полицией при попытке подрыва полицейского участка в Мерсине.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2439

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2350

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18628

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3045

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4279
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        387
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30416
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2651