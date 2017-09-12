Большая группа боевиков ИГ задержана турецкой полицией в Стамбуле

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Стамбул, 12 сентября. Турецкая полиция сообщила о задержании в Стамбуле 25 предполагаемых членов международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Среди них выявлены несколько главарей ИГ*.

Как сообщило турецкое агентство Anadolu, среди 25 задержанных террористов ИГ лишь трое оказались гражданами Турции — все остальные были иностранцами. При этом среди задержанных оказалось трое «высокопоставленных» членов группировки.

Как отмечает агентство, на данный момент Анкара арестовала более 5000 предполагаемых членов ИГ и депортировала еще 3290 боевиков из 95 стран. Кроме того, в ходе пограничной работы турецкие власти отказали во въезде более чем 38 тысячам иностранцев, которые, предположительно, собирались перебраться в Сирию и присоединиться к ИГ.

На прошлой неделе, как сообщала «Газета.ru», террорист-смертник ИГ был застрелен турецкой полицией при попытке подрыва полицейского участка в Мерсине.

* Организация запрещена на территории РФ.