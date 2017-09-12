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Госкомиссия на Байконуре утвердила новый экипаж МКС
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    Госкомиссия на Байконуре утвердила новый экипаж МКС

    11:17  12 Сентября 2017
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    Новый экипаж МКС утвердила Госкомиссия на Байконуре

    Байконур, 12 сентября. Государственная комиссия утвердила состав экспедиции на Международную космическую станцию. Старт корабля запланирован на 13 сентября.

    В состав основного экипажа вошли: командир ТПК, космонавт Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Космонавты проведут более 200 опытов по программам России и США. Экипажу предстоит искать жизнь на внешней поверхности МКС. Ранее Владимир Соловьёв, руководитель российского сегмента станции, заявил, что на иллюминаторе был найден морской планктон. Выход в космос запланирован на январь 2018 года. 

    По словам космонавта Александра Мисуркина, солнечная активность не помешает полету «Союза МС-06» к МКС. Планируемая продолжительность экспедиции составит 167 суток.

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    Автор: Рина Брусникина
    #мкс #роскосмос #байконур
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