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МИД РФ объяснил, зачем на самом деле Украина приняла новый закон об образовании
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    МИД РФ объяснил, зачем на самом деле Украина приняла новый закон об образовании

    12:42  12 Сентября 2017
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    МИД РФ объяснил, зачем на самом деле Украина приняла новый закон об образовании

    Москва, 12 сентября. В министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали принятие Киевом нового закона «Об образовании», утвердивший тотальную украинизацию среднего образования. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, власти Украины заинтересованы в ущемлении интересов миллионов русскоязычных жителей данной страны. Кроме того, главной целью нынешних украинских законотворцев также является насильственное установление моноэтнического языкового режима в многонациональном государстве.

    «Рассматриваем этот шаг как попытку «майданной» власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере», — отметили в российском дипведомстве.

    В МИД также указали на то, что принятый Верховной радой закон негативно восприняли многие страны. Так, внешнеполитические ведомства Румынии, Польши, Венгрии, а также молдавский лидер Игорь Додон, уже выступили с резкой критикой упомянутого закона, передает RT.

    Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал украинского посла Любовь Непоп из-за закона об образовании, ранее принятого Киевом. Сийярто также назвал закон об образовании «стыдом и позором». 

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #мид рф #закон об образовании
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