Эксперт предупредил о массовых убийствах людей секс-роботами

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Лондон, 12 сентября. В будущем люди могут стать жертвами способных на убийство секс-роботов, если хакеры научатся их взламывать. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности Ник Паттерсон.

Как пишет The New York Post, эксперт обратил внимание на возрастающую популярность современных роботов, развлекающих хозяев. И хотя многие футурологи опасаются «бунта» роботов из-за достижения высокого уровня искусственного интеллекта, Паттерсон считает главной угрозой взломщиков.

По мнению специалиста, в случае взлома секс-куклы хакер мог бы передать ей любые команды, вплоть до нанесения увечий человеку или даже его убийства. Поэтому эксперт не исключает случаев массовых убийств владельцев подобных машин. Правда, речь пока идет только о роботах с подключением к Сети, передает Дни.ру.