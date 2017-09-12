Сирия: два населенных пункта в Идлибе присоединились к перемирию

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Дамаск, 12 сентября. Количество населенных пунктов, подписавших соглашение о присоединении к режиму перемирия в Сирии, выросло до 2235, сообщает министерство обороны Российской Федерации. Соответствующее сообщение опубликовано в ежедневном информационном бюллетене Минобороны РФ.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Баарабу и Хасапа провинции Идлиб», — сообщило российское военное ведомство.

Напомним, в настоящее время в провинции Идлиб действует зона деэскалации, согласованная в рамках переговоров между правительством Сирии, России, Турции и Ирана. В то время как правительственные силы прекратили вооруженные действия против сил коалиции «умеренной оппозиции» «Ахрар аш-Шам», террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» — также известной как запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра»* — после ряда терактов и вооруженных столкновений установили контроль над большей частью провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.