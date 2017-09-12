Два подростка в Биробиджане убили семейную пару ради охотничьего ружья

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Биробиджан, 12 сентября. Двух подростков из Еврейской автономной области обвинили в убийстве семейной пары и хищении на сумму в 70 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Правоохранительные органы Биробиджана обнаружили в июне в частном доме тела семейной пары — 53-летнего мужчины и 50-летней женщины. По данным следствия, к убийству причастны 16-летний родственник погибших и его ранее судимый 15-летний одноклассник.

Из сейфа были похищены охотничье ружье модели МР-43 12 калибра, мобильные телефоны, а также крупная сумма денег. Несовершеннолетних обвинили в разбойном нападении и убийстве. На период следственных мероприятий подростки находились под стражей. Все материалы по делу переданы в судебную инстанцию.