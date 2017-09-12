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Галкин: Я бы не доверял британским таблоидам
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    Галкин: Я бы не доверял британским таблоидам

    10:31  12 Сентября 2017  /обновлено: 12:43  12 Сентября 2017
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    Мощности маловато: эксперт рассказал, для чего сгодится китайский двигатель EmDrive

    Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему не стоит слепо доверять сообщениям западных СМИ о тех или иных научных открытиях.

    С очередной сенсационной новостью выступил известный британский таблоид Daily Mail. По мнению собеседника ФАН, речь, вероятнее всего, идет о не совсем достоверной информации СМИ.

    Китайские ученые разработали и создали рабочий образец двигателя EmDrive, действие которого сложно объяснить в рамках закона сохранения импульса, сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2. Даже если предположить, что установка работает, она не будет использоваться в качестве маршевого двигателя на наших космических кораблях, заявил эксперт корреспонденту ФАН. 

    Стоит отметить, что каких-то технических подробностей или выкладок китайские специалисты не привели, однако в ролике об изобретении значится, что эта силовая установка в самое ближайшее время может быть испытана в космосе.

    EmDrive — это устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, который накапливает энергию колебаний. Именно в момент работы устройства создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии. По словам китайских представителей, такой двигатель позволил бы человечеству добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев.

    «Я бы не доверял такому ресурсу, как Daily Mail, потому что их сотрудники работают по принципу «слышал звон, да не знаю где он». У них на все своя интерпретация и свое видение ситуации. Они просто не разобрались в вопросе и выпустили материал. Даже если предположить, что в момент генерации микроволн возникает какая-то тяга, а в это верится с трудом, то такие силовые установки подошли бы только для маневрирования в космосе. Как маршевые двигатели их нельзя было бы использовать из-за малой мощности», — поясняет ситуацию эксперт.

    Тем не менее, ранее специалисты NASA выпускали научную работу, в которой сообщалось, что EmDrive действительно вырабатывает «постоянную» тягу, при этом не тратя топливо. Тогда сообщалось, что в момент работы устройства не происходит выработки направленного пучка излучения, что, к слову, противоречит закону сохранения импульса.

    Дальний космос

    «Система по всем параметрам выглядит, как фантастика, однако я не могу не учитывать тот факт, что в середине 2015 года испытаниями двигателя занимался сотрудник Дрезденского технического университета Мартин Таймар, который не смог подтвердить или же опровергнуть действие этого устройства. Слышал, что для доказательства работоспособности двигателя приводились различные теории, которые противоречат установленным в физике представлениями о природе вакуума и инерции. Но все равно, пока мощности устройства будет недостаточно для перемещения между отдаленными космическими объектами», — заключит российский ученый.

    Напомним, идея EmDrive впервые была предложена инженером Роджером Шойером. Стоит отметить, что отсутствие расходуемого «рабочего тела» у этого двигателя действительно нарушает закон сохранения импульса. При этом какого-либо общепринятого объяснения этого противоречия авторами разработок не предложено.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #китай #космос #кнр #nasa #движение #двигатель #emdrive #пространство
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