Названы главные страхи россиян

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Москва, 12 сентября. Социологи назвали главные страхи россиян. Оказалось, что больше всего граждане РФ боятся болезней близких (63%), на втором месте оказался страх собственных проблем со здоровьем (48%).

Кроме того, в результатах опроса, проведенного специалистами «Левада-центра», упоминается страх бедности и нищеты (42%), 30% россиян боятся потерять работы, а 29% респондентов рассказали о страхе потерять сбережений.

40% участников опроса боятся мировой войны, 33% сообщили о страхе смерти. Стихийных бедствий боятся 32% опрошенных. 29% респондентов опасаются нападения преступников, столько же граждан РФ боятся произвола властей и беззакония.

27% респондентов страшит старость, 25% - публичные унижения и оскорбления, еще 23% граждан РФ боятся СПИДа. 17% ответчиков боятся ужесточения политического режима, пишет «Интерфакс».

