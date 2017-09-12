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Сирия сегодня: переговоры в Астане, в Дамаске люди покидают лагерь беженцев
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    Сирия сегодня: переговоры в Астане, в Дамаске люди покидают лагерь беженцев

    10:22  12 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: переговоры в Астане, в Дамаске люди покидают лагерь беженцев

    Сирия, 12 сентября. Иордания на «Астане-6» будет представлена высокопоставленными дипломатами. Вооруженная «умеренная» оппозиция примет участие в в переговорах в Астане. Более 80 сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Иордания едет в Астану

    Иордания собирается посетить переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане. Страну будут представлять высокопоставленные дипломаты. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    «Иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств», — сообщил министр.

    Участие вооруженной оппозиции

    Кроме того, как отметил Кайрат Абдрахманов, в шестом раунде переговоров в Астане по Сирии будут участвовать представители вооруженной сирийской оппозиции. Он отметил, что они будут активным участниками переговорного процесса.

    «В консульские учреждения Казахстана официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что как и в прошлый раз представители сирийской вооруженной оппозиции примут активно участие в следующем раунде»,— заявил Абдрахманов представителям СМИ.

    Сирия сегодня: переговоры в Астане, в Дамаске люди покидают лагерь беженцев

    Помимо всего прочего, глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что в этот раз на переговорах в Астане будут участвовать группы, представляющие Южный фронт, который находится ближе к Иордании. Кроме того, будут другие группы, принимавшие участие в астанинском процессе с самого начала и присоединившиеся к режиму прекращения огня.

    Беженцы покидают лагерь

    Сирийские семьи, которые проживают несколько лет в центре для беженцев в пригороде Дамаска, покидают лагерь, возвращаясь к мирной жизни на территориях, которые были освобождены от боевиков. Об этом журналистам сообщил директор центра Ибрагим Мухаммед Хасун.

    «Эти люди остались без домов, они бежали от террористов. Мы стараемся сделать все, чтобы помочь им… За последнее время более 80 семей уже покинули лагерь и вернулись туда, где они жили до войны, чтобы восстановить свои дома», — рассказал Хасун.

    Сирия сегодня: переговоры в Астане, в Дамаске люди покидают лагерь беженцев

    Он отметил, что в настоящий момент в этом центре, который до военного конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР) был школой для одаренных детей, находятся 230 семей (около 1,5 тысячи человек). Большинство беженцев прибыли из Восточной Гуты, где теперь при содействии России была создана зона деэскалации и развернуты посты российской военной полиции.

    Кроме того, есть и мирные жители, которые бежали в лагерь беженцев из провинции Идлиб, Алеппо, Дейр-эз-Зор и Даръа. Все они ждут шанса вернуться в свои дома с восстановлением в САР мирной жизни.

    Как ранее сообщал Телеканал 360, МИД РФ предупредил о химическом оружии в руках вооруженных бандитов в САР. Вооруженная группировка «Шабаб-ас-Сунна» получила химоружие.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #башар асад #астана
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