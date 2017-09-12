Бортник: Принудительная украинизация населения Украины может вынудить ЕС отменить безвиз

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Киев, 12 сентября. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что Венгрия, Польша, Болгария и Румыния, недовольные принудительной украинизацией граждан Украины, не ограничатся словесной критикой, а начнут действовать.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила новый закон об образовании, который фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, отныне дети будут изучать только в младших классах. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят, а с 2020 года образование в Украине станет полностью украиноязычным.

При этом на русском языке на Украине говорят и учатся свыше половины граждан страны, а по некоторым данным – до 80%. Также на Украине в отдельных областях доминируют национальные меньшинства – венгры, поляки, молдаване и румыны.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что под угрозой не только Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, против которого уже выступила Венгрия, но и безвизовый режим ЕС с Украиной.

«Президент может подписать закон. Вероятнее всего, он его подпишет, поскольку, не подписав закон, он вступит в конфликт с правыми и радикальной частью общества, а он их боится, он не хочет перед выборами конфликтовать с этой частью общества. Конечно реакция Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии – абсолютно прогнозируемая. Я думаю, что скоро эти страны могут поставить вопрос и о безвизовом режиме для Украины. Ведь сотни тысяч учеников школ и университетов (а у венгров на Украине есть свой частный университет), которые раньше обучались и обучаются сегодня на их языках, теряют это право в один момент, у них просто отбирают это право. Государство, вместо того, чтобы развивать культурное многообразие, вместо того чтобы поддерживать меньшинства (а оно обязано это делать в соответствии с конституцией Украины, законами Украины), просто отбирает у людей это базовое право. Причем отбирает абсолютно тоталитарным, средневековым путем, создавая этим зоны конфликта внутри украинского общества и создавая серьезное напряжение с нашими западными партнерами. Которые будут вынуждены реагировать, потому что не реагировать на эту ситуацию – это означает терять поддержку электората внутри своих стран, который очень чувствителен к этим языковым, историческим, гуманитарным темам», - заявил Руслан Бортник.

Эксперт также отметил, что в законе есть положительный момент – обещание повысить зарплату украинским учителям с трех до шести или даже до десяти тысяч гривен (т.е. с 6 тысяч рублей до 12-20 тысяч рублей).

«В законе есть как позитивные вещи, так и негативные. Позитивные – обещание повысить зарплаты учителям. Негативные – это лишение права на образование на языках национальных меньшинств, это сокращение количества предметов. Образование станет более примитивным. Выпускники украинских школ станут менее образованными в результате этой реформы. По большому счету это еще недореформа, в полной мере ее результаты мы сможем осознать только в начале следующего учебного года. Для этого надо проанализировать закон о государственном бюджете на 2018 год, будут ли там заложены деньги на проведение этой реформы, которая по некоторым оценкам требует 280 млрд гривен, или не будут. От этого зависит, останется ли она только на бумаге или что-то все-таки будет реализовано», - заключил Руслан Бортник.

Напомним, МИД Венгрии объявило бойкот Украине из-за нового закона об образовании, поскольку считает его «стыдом и позором». Сообщается, что министр иностранных дел Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях.

К критикам нового украинского закона об образовании присоединилась и Молдавия. Молдавский президент Игорь Додон назвал закон несправедливым и надеется, что Украина отменит новые нормы. Додон подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община «рискует подвергнуться денационализации».

МИД Румынии ожидает, что в связи с принятием в Украине нового закона об образовании права этнических румын, проживающих там, будут все-таки сохранены. «Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло к сведению принятую 5 сентября Верховной Радой Украины форму Закона об образовании, в частности статью 7, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств», — отмечено в сообщении МИД.

Не остался в стороне и польский МИД — там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании. Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением в Украине закона «Об образовании» и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке, говорится в заявлении. «Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств», — говорится в заявлении.

Реакция российского МИДа на обсуждаемый закон и дискриминацию русских на Украине пока неизвестна. Наблюдатели предполагают, что российская сторона ждет подписания документа президентом Украины Петром Порошенко, чтобы увидеть итоговый документ, а не проект закона.