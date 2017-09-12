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Севастополь, 12 сентября. Председатель парламента Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что власти ЕС, отказываясь признавать легитимность прошедших в городе выборов, демонстрируют политику двойных стандартов.

Она подчеркнула, что тот факт, что севастопольцы и крымчане участвовали в выборах, демонстрирует то, что все они ощущают себя гражданами РФ. А политики ЕС и псевдодемократы Украины показывают лишь политики двойных стандартов, отказываясь признавать выборы легитимными и считать волеизъявление народа незаконным, убеждена Алтабаева.

Кроме того, председатель Закса добавила, что ЕС уже пора понять: «реальность такова». «Думаю, что Крым и Севастополь будут обязательно признаны неотъемлемой частью РФ, в том числе политикумом Европы», — заключила она.