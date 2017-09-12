Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

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Москва, 12 сентября. Российская сторона за минувшие сутки зарегистрировала шесть случаев стрельбы в Сирии, турецкая — пять. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, РФ зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Даръа и Дамаск. Турецкая сторона сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Даръа.

Отмечается, что большинство случаев хаотичной стрельбы из стрелкового оружия и легких вооружений были зафиксированы в районах, контролируемых экстремистскими группировками «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.