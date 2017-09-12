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Новости Сирии
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Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа
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    Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

    10:14  12 Сентября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

    Москва, 12 сентября. Российская сторона за минувшие сутки зарегистрировала шесть случаев стрельбы в Сирии, турецкая — пять. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    По данным оборонного ведомства, РФ зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Даръа и Дамаск. Турецкая сторона сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Даръа.

    Сирия: Россия зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

    Отмечается, что большинство случаев хаотичной стрельбы из стрелкового оружия и легких вооружений были зафиксированы в районах, контролируемых экстремистскими группировками «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России). 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #алеппо #дамаск #латакия
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